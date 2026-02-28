子どもが独立すると、家の広さが気になるように感じます。一方で、子どもが帰省したときの居場所や思い出を考えると手放しづらいものです。気持ちだけで決めず、家計と暮らしの変化を予想して判断することが大切です。売却にも維持にもそれぞれメリットがあるので、優先順位を決めましょう。 空き部屋が増えたときに最初に整理したい3つの視点 住まいをどうするか考えるときは、まず「自分たちが家に何を求めているのか」