年収は下がるものの、残業が大幅に減り、家族と過ごす時間が増える。転職を考える際、このような選択肢を提示されて迷う人は少なくありません。例えば、年収550万円で残業が月40時間ある営業職から、年収500万円で残業がほとんどない内勤職になる場合、収入と働き方が変わります。 本記事では、年収の差が家計に与える影響と、残業時間が減ることで得られる変化を整理しながら、家計と時間のどちらを優先して転職を考えるべき