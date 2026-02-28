何気なくつくっているパスタも、ちょっとの工夫でこんなにおいしくなるんです。『きょうの料理』3月号のテキスト企画「丁寧だからおいしい パスタとひと皿」では、まかないとしてパスタをつくることが多いという料理研究家の渡辺康啓さんに、ゆで方からこだわったパスタと、野菜の味わいをシンプルに楽しむ副菜を教えてもらいます。今回ご紹介するのは、「ゆでキャベツとたまねぎのパスタ」と「焼きじゃがいも」。“パスタとひと皿