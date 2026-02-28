大谷翔平はフリー打撃で豪快な打撃を披露した野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が、規格外のパワーで本拠地の“新名所”をかすませている。27日、バンテリンドームで行われる中日との強化試合前にフリー打撃に臨み、28スイングで11本の柵越えを披露。新設されたばかりの「ホームランウイング」を軽々と越える打球を連発し、ファンからは驚きの声があがっている。本塁打が出にくい球場として知られてきた