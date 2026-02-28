愛知県西尾市にある団子屋の「盛華堂」。その店頭に70年以上立ち続けるのが牧敏子さん97歳だ。今も週5日、朝から晩まで働き、家族で新しい商品開発に取り組んでいる。苦労を重ねてきた牧さんが今、ノートに刻む言葉がある――。■97歳の看板娘三河湾に面し、抹茶の産地として有名な愛知県西尾市。小さな駅を降りて、人通りの少ない静かな住宅街を歩いて5分もすると、一般住宅に紛れて団子屋の「盛華堂(せいかどう)」が見えてきた。