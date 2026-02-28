調整段階で必要なイニング数と球数の目安ドジャースのブレイク・スネル投手がシーズン開幕に間に合う可能性は高くはないと、デーブ・ロバーツ監督が明かした。27日（日本時間28日）のジャイアンツ戦を前に示唆。「先発投手の調整ペースを考えれば、最低ラインとして4イニング、60球が必要になる。理想を言えば、最低でも5イニング、75球は投げておきたい。開幕前にそこまで持っていくのは少し難しいだろう」と指揮官が明かした。