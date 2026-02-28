首都圏20校以上で指導する塩多雅矢さんが伝授…胸の可動域広げるストレッチ球速アップや理想的な投球動作に欠かせない「トップと割れ」を作るには、上半身と下半身の捻れをスムーズに生む“可動性”が不可欠だ。しかし、首都圏を中心に年間20校以上の指導に携わるトレーニングコーチの塩多雅矢さんは、多くの選手がそのメカニズムを誤解していると指摘。着地の瞬間に力強い回旋動作へ繋げる「ランバーロック（腰椎固定）ローテー