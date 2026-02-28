今日28日は、北海道東部を中心に大雪のおそれがあります。東北から北陸は昼頃まで雨の降る所があるでしょう。関東から沖縄は次第に晴れそうです。ただ、北風が強めに吹くでしょう。全国的に気温は平年を上回りますが、体感温度は下がりそうです。北海道は広く雪や雨で大雪の所も北海道は低気圧の影響で、午前中を中心に湿った雪や雨が降るでしょう。網走・北見・紋別周辺や釧路・根室などでは短時間に強く降ることもありそうです。