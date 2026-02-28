『木挽町のあだ討ち』（２月27日公開）江戸時代後期のある雪の降る夜、芝居小屋「森田座」のすぐ横で、美しい若衆・菊之助（長尾謙杜）によるあだ討ちが成し遂げられた。父親をあやめた博徒の作兵衛（北村一輝）を斬り、その血まみれの首を高くかかげた快挙は多くの人々から賞賛された。ところがその1年半後、菊之助の縁者だという総一郎（柄本佑）があだ討ちの顚末（てんまつ）を知りたいと芝居小屋を訪れる。「疑