【前編を読む】日本が国際的なAI開発競争で勝つには ―― 晴れやかなインドAIサミットで露呈した不愉快な事実（前編）子供のような態度インドAIサミットには各国の政府関係者と並んで企業関係者も当然参加したが、なかでもやはり米国勢の存在感が際立っていた。世界のAI開発をリードするOpenAI、アンソロピック、グーグル、マイクロソフト、エヌビディアなど主力企業のCEOやAI開発責任者らがこぞって出席したからだ。同サミットの