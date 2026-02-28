20代前半で結婚した望子さん（仮名・24歳）と夫の堅太さん（仮名・26歳）夫婦。現在の世帯年収は約700万円あり、望子さんは早めに子どもを持ちたいと望んでいます。しかし、堅太さんは首を縦に振りません。妻の産休・育休による世帯収入の減少や、ネットで目にする「教育費3000万円」という数字に強い不安を抱いているからです。勢いだけでは乗り越えられない、現代の20代が直面する子育ての経済的な壁に直面する夫婦の事例を紹介