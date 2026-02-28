私はミキ（29）。旦那のハジメ（29）と、娘のハナカ（3）と暮らす3人家族です。現在お腹には赤ちゃんがおり、まもなく4人家族になります。けれど、この先もこの結婚生活を続けていくのかと思うと、正直なところ気が重くなってしまいます。というのも、徒歩15分の場所に義実家があり、義母と義妹のアンズちゃん（25）と一緒に行動するのが、いつの間にか当たり前になっているからです。まるで、私と子どもは「家族」ではなく、旦那