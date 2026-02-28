＜HSBC女子世界選手権2日目◇27日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞初日をバーディ締めでイーブンパーと耐えた馬場咲希は2日目に伸ばした。4バーディ・1ボギーの「69」。優勝スコアがトータル24アンダーだった先週の伸ばし合いでは4日間70台を並べていたが、ガマンも必要になるこの難コースで今季初の60台をマークした。【写真】馬場咲希の肩出しドレスがすごい“アジアのメジャー”とも呼ばれるハイレベル