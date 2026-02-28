＜インベステック南アフリカオープン2日目◇27日◇ステレンボッシュGC（南アフリカ）◇7213ヤード・パー70＞DPワールド（欧州）ツアーの第2ラウンドが終了した。【写真】昨季賞金王・金子駆大の14本を覗き見！日本勢は3人が出場している。初日を9位で滑り出した星野陸也は、第2ラウンドも6バーディ・3ボギーと好調。連日の「67」をマークし、トータル6アンダーの7位タイに浮上した。首位との4打差を追い決勝ラウンドに入る。今季