俳優の久間田琳加さん（25）が2026年2月22日、自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つ黒ミニスカコーデを披露した。「今日も出してくよーー」久間田さんは、「今日も出してくよーー」のコメントとともに、ジャケットとミニスカを合わせたコーデや笑顔の横顔ショットなど4枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ベージュのジャケットにブラウンのニット、黒いミニスカートを着用。足元に白ソックス