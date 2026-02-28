メ～テレ（名古屋テレビ） 27日夜、名古屋市熱田区で男性が男2人に拳銃のようなものを突き付けられて脅され、現金26万円を奪われました。警察が男2人の行方を追っています。 警察によりますと、きのう午後9時半ごろ、熱田区三本松町で自転車に乗って帰宅途中だった派遣社員の男性（37）の前に男2人が立ちふさがり、1人が拳銃のようなものを男性に突きつけました。 男性はそのまま頭を平手でたたかれたあと、「ギブミ