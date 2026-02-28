来週の主な予定米雇用統計や氷見野日銀副総裁英春季財政報告に中国全人代 ・米雇用統計ウォラーFRB理事が2月も堅調なら3月FOMC「据え置き」支持を示唆 ・氷見野日銀副総裁植田総裁は利上げ前向き姿勢、高田委員は政策遅れリスク指摘 ・リーブス英財務相春季財政報告と最新経済見通し発表、GDP予想下方修正見通し ・中国全人代今年も成長率目標「5%前後」か、米中摩擦で4.5%～5.0%設定予想も