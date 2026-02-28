２３日からの週は、円とドルそれぞれに固有の材料が交錯しながらも、結果として明確な方向感を欠く展開が続いた。円サイドでは、24日に毎日新聞が高市首相の追加利上げへの難色を報じたことを機に円売りが急加速し、ドル円は155円台から156円台へと一気に水準を切り上げた。翌25日には政府が日銀審議委員の後任にリフレ派とされる浅田中央大名誉教授と、緩和維持寄りとされる佐藤青山学院大教授を指名したことで日銀の早期利上げ