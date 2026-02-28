関西の若手漫才師の登竜門となる、読売テレビ『マウスコンピューターpresents第15回ytv漫才新人賞決定戦』が、あす3月1日に生放送される（後3：00〜5：30※関西ローカル／TVer生配信）。たくろう（赤木裕、きむらバンド）は、同大会で漫才の腕を磨き、『M-1グランプリ2025』で優勝を果たした。オリコンニュースは、2人に想いを聞いた。【写真】『第15回ytv漫才新人賞決定戦』ファイナリストたち『ytv漫才新人賞』は、関西