栃木県の渡良瀬遊水地で枯れ草が燃える火事がありました。広範囲にわたって激しい炎が上がっています。27日午後3時ごろ、栃木市藤岡町にある渡良瀬遊水地で「黒煙が上がっている」と通報がありました。枯れ草などが約7時間燃え続け、70ha以上が焼けたとみられますが、けが人はいませんでした。