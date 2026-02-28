焼肉食べ放題のじゅうじゅうカルビは、2026年3月31日まで、春の感謝祭第一弾として「氷結レモンサワー」「角ハイボール」を109円、生ビール（中）を539円で提供しています。何杯飲んでも特別価格送別会やお祝いなどにもぴったりのキャンペーンを開催中です。3月31日までの期間は、対象のアルコールドリンクが特別価格で提供されます。「氷結レモンサワー」と「角ハイボール」は、通常価格440円が109円に（税抜価格400円から75%オフ