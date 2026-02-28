Lexarはサッカー・アルゼンチン代表チームの公式グローバルパートナーとして活動しており、関連したブースを展開していた CP+2026のLexarブースに、「SILVER PLUS microSD 2TB」が展示されていた。4月頃の発売を予定している。価格は未定。 容量2TBのmicroSDカードは、市中ではまだ珍しい存在。加えて読み出し255MB/秒、書き込み180MB/秒と高速なのが特徴となっている。