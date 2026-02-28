1980年12月8日に射殺されたジョン・レノン。その少し前から、彼は自身の死を強く意識するような発言を周囲に漏らしていたという。繰り返し見る奇妙な夢、息子に託そうとしたカセットテープ……。ジョンは死の直前、何を考え、そして何を見ていたのか？※本稿は、ノンフィクション作家の青木冨貴子『ジョン・レノン 運命をたどる ヒーローはなぜ撃たれたのか』（講談社）の一部を抜粋・編集したものです。ジョン・レノンが死の直前