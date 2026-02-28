週末が明るく・楽しくなる情報をお届けする「シューイチ★セブン」今回は、世代を超えて愛されるクレーンゲームの知ればきっと誰かに話したくなる意外な事実をご紹介！《出演》マツヤマイカ《ご紹介店舗》★サープラ横浜あそびタウン所在地神奈川県横浜市都筑区中川中央1-25-1 ノースポート・モール6F営業時間全日10:00〜22:00 ※状況により変更となる場合あり★GiGO総本店所在地東京都豊島区東池袋1-13-6 ロクマルゲートI