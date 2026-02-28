TikTokマスコットキャラ部門でフォロワー数No.1を誇る人気キャラクター「あさみみちゃん」が、2026年に誕生5周年を迎える。これを記念したイベント「あさみみちゃん5周年 ありがとうさぎ！POP UP」が、2026年2月27日(金)から渋谷PARCO 地下1階・GALLERY X BY PARCOにて開催決定！入場無料で、5周年限定グッズやフォトスポットが楽しめる。【画像】会場にはかわいいフォトスポットや5周年記念グッズも多数！「あさみみちゃん5周年