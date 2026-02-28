外務省が公開した第1回ASEAN地域フォーラムの外交文書の写し。中国の関与について、日本政府の戦略が記されていた。1994年7月にタイ・バンコクで開かれた第1回東南アジア諸国連合（ASEAN）地域フォーラム（ARF）に関する外交文書が公開された。文書では地域大国として台頭し始めた中国を多国間協調に関与させようと、各国が苦心する様子が明らかになった。信頼醸成や予防外交に取り組むARFは冷戦後のアジア太平洋地域の安全保障