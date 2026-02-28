侍ジャパンサポートメンバーのロッテ・山本大斗が27日、『ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026名古屋 侍ジャパン vs 中日ドラゴンズ』で侍ジャパンデビューを果たし、初打席・初安打・初適時打と、しっかり存在感を示した。サポートメンバーに選出されていた西川史礁（ロッテ）が右前腕屈筋損傷で出場辞退したため、代わってサポートメンバーに選ばれた山本は、4−0の6回の守備から途中出場。「そんなに緊張はしなかったです」。