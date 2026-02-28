俳優のディーン・フジオカが、4月8日スタートのフジテレビ系ドラマ『LOVED ONE』(毎週水曜22:00〜)に主演することが28日、発表された。瀧内公美と初共演する。(左から)ディーン・フジオカ、瀧内公美このドラマは、日本社会が抱える“死因不明”という闇に真正面から切り込み、“遺された痕跡”を手がかりに、隠された真実とその人が生きた証を解き明かしていく物語。タイトルの「LOVED ONE(ラブドワン)」とは、法医学者が遺体にさ