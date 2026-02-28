こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。音楽やPodcastを聴いたり、オンライン会議に出たり。ワイヤレスイヤホンはいまや、生活に欠かせない存在となりました。音質も機能もこだわり始めたらキリがないけれど、本当に重宝するのは、日常使いに必要な機能が備わっていて、手頃な価格で…つまり、気負わず使える “ちょうどよさ” が大事。そんなワイヤレスイヤホンを探していたら、実にピッ