ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋野球日本代表「侍ジャパン」が27日、中日との強化試合（バンテリンドーム）に5-3で勝利した。初回、4番の佐藤輝明（阪神）に豪快3ランが飛び出すと、中継カメラが捉えたベンチの光景にネット上では笑撃が広がった。1死一、二塁の場面、中日の先発・柳の初球を完璧に捉えた。内角低めのカットボールを軽々と右翼席へ。昨季に40本塁打、102打点で2冠を達成した実力を早速見せつけた。TB