YouTubeは、低価格プラン「Premium Lite」に新機能を追加したと発表しました。これにより、バックグラウンド再生とオフラインダウンロードが可能になり、より手ごろな価格でこれらの便利な機能を利用できるようになります。 ↑YouTubeをもっと見たくなりそう（画像提供／Javier Miranda／Unsplash）。 これまでダウンロードやバックグラウンド再生は「Premium」プラン限定の機能でした。日本ではYouTube Premiumが個人向けで