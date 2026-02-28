生き物が"別の生き物に見える"現象は、たまにあると思います。今回ご紹介する猫さんは、「本当に猫だよね…？」と自分の目を疑ってしまう衝撃の姿を披露してくれたようです。 話題となっている投稿は、記事執筆時点で29.9万回以上表示を突破！「これはすごい写真ですねww」「アニメに出てきそう」「美術館に飾ろう」といったコメントが寄せられました。 【写真：『豪快なあくびをする猫』を撮影した結果…別の生き物に見える『驚