毎週のように趣向を凝らした新作が登場するコンビニスイーツ。ずらりと並ぶラインナップに、つい目移りしてしまいませんか？ 今回は、【ファミリーマート】から発売された「新作スイーツ」の中でも、ほろ苦さと甘さのバランスが魅力のキャラメル味のスイーツに注目。マニアも太鼓判を押す、今日のおやつ候補にぴったりの新作スイーツをご紹介します。 もちもち生地 × コクのあるキャラメル