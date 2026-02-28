女優の大塚千弘(39)が27日、自身のインスタグラムを更新し、第2子を出産したことを公表した。大塚の夫は俳優の鈴木浩介(51)。 【写真】姉妹のやり取りにほっこり妹・山下リオの立ち会いに感謝 大塚は「皆様⁡お久しぶりです!お元気ですか?私事で大変恐縮ですがこの度、第2子を出産致しました。」と報告。「予定日超過で産まれてきた赤ちゃんはのんびり屋さんのマイペースなのかな兎にも角にもやっぱり妊娠