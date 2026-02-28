元神戸DF海本慶治を父に持つ関東A選抜GK海本慶太朗2月25日に開幕したデンソーカップチャレンジ刈谷大会（通称・デンチャレ）。関東A選抜、関東B選抜、関西選抜、北海道選抜、U-20全日本学生選抜、U-18日本高校選抜に加え、プレーオフを制した東海選抜、プレーオフ参加チームの中から選出されたプレーオフ選抜の6チームが2グループに分かれ、上位1位が決勝に進み、優勝が3月1日に決まる。ここではデンチャレ本戦で目に留まった