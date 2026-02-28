リアルZOZOTOWNが名古屋にやってきた！ KITTE名古屋で期間限定開催、全情報まとめ ポイントまとめ ✓ZOZOTOWNが名古屋で初めてリアル店舗を期間限定で出店します。 ✓データ厳選71キーワードの春アイテム&人気17ブランドが勢揃い。 ✓場所はKITTE名古屋1階。入場無料で試着OKに来場者プレゼントも。 「ZOZOTOWNって便利だけど、やっぱり実際に見て触って選びたい！」というたく