23人の逸材がドイツ遠征に参加Jリーグは2月27日、ドイツ遠征に参加するU-17 Jリーグ選抜メンバー23人を発表した。「将来のスター候補たち」「世界にその実力を見せつけて」など、23人のメンバーに熱い視線が注がれている。今回のドイツ遠征は、昨年10月から行われているJリーグ海外指導者招聘プロジェクトの一環として実施される。3月7日から始動し、ドイツではデュッセルドルフやフランクフルトの下部組織メンバーと対戦する