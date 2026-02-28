現在、ニューヨークをはじめ世界中で開催されている「2026-2027年秋冬ファッションウィーク」。トレンドの最先端を映し出すこのイベントをきっかけに、世界各国のファッショニスタたちが大にぎわい。SNSがランウェイのきらびやかな映像で埋め尽くされている。そんな季節に思い出さずにはいられないのが、「ランウェイ」編集部を舞台にした映画『プラダを着た悪魔』（2006）だ。劇場公開から20年近く経った今なお、“オシャレと仕