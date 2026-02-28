リンクをコピーする

▼静岡県（静岡地方気象台・２８日５時）【中部】くもり時々晴れ【西部】くもり後晴れ【東部】くもり時々晴れ【伊豆】くもり時々晴れ▼愛知県（名古屋地方気象台・２８日５時）【西部】くもり後晴れ【東部】くもり後晴れ▼岐阜県（岐阜地方気象台・２８日５時）【美濃地方】くもり後晴れ【飛騨地方】くもり▼三重県（津地方気象台・２８日５時）【北中部】くもり後晴れ【南部】くもり後晴れ