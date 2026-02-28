グラビアアイドルの溝端葵（24）と高野真央（22）が、4月13日発売のグラビアムック『FRIDAY GOLD 2026 Spring』（講談社）表紙＆巻頭グラビアに登場。先行カットが公開された。【別カット】“あおまお”溝端葵＆高野真央の仲良しコンビ昨年デビューするや瞬く間にメジャー誌のグラビアを席巻し、シーンのトップで快進撃を続ける“あおまお”こと、溝端と高野の仲良しコンビ。Wシンデレラの“プレミアム・コラボ”をDVD連動の大