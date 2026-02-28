クマを駆除した際の発砲を巡り、猟銃所持の許可を取り消されたハンターの男性が処分の取り消しを求めた裁判で、最高裁は当事者の主張を聞く弁論を開きました。この裁判はハンターの池上治男さん（76）が2018年、北海道・砂川市でクマを駆除した際、建物に届く恐れがある方向に撃ったなどとして、北海道公安委員会から猟銃の所持許可を取り消され、処分は違法と訴えているものです。一審は池上さんの訴えを認めたものの、二審は認め