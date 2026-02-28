1月、ニューヨークの国連本部で記者会見するグテレス事務総長（共同）【ニューヨーク共同】国連のグテレス事務総長は27日、移民保護に関する国連総会の会合で演説し「世界中で移民が政治的な得点稼ぎの道具にされ、壊滅的な結果をもたらしている」と述べた。トランプ米政権などが移民に厳しい政策を取っていることを念頭に「公の議論で移民の人間性が否定されている」と警鐘を鳴らした。グテレス氏は、移民が経済や社会に多大