HIPHOP／R＆Bグループ・XGのメンバー・COCONAが27日、イタリア・ミラノで開催されたファッションブランド・グッチの2026秋冬コレクションショーの会場に登場。プロデューサーの逮捕騒動の中、笑顔を見せるCOCONAの姿にファンからは安堵の声が上がっている。【写真】XG・COCONA笑顔でコメント！XGの公式Xアカウントがリポストした『エル・ジャポン』の動画グッチのブランドアンバサダーを務めているCOCONAは、ジェイ・パークやS