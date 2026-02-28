かつてモナコやインテルでプレイし、フランス代表では1998W杯とEURO2000制覇に貢献したユーリ・ジョルカエフ氏。知名度は決して高くないかもしれないが、実はジョルカエフ氏の息子もサッカー選手なのだ。息子の28歳MFオアン・ジョルカエフは、現在イタリアのセリエDでプレイしている。フランスのモンペリエやナントのリザーブチームを経て、スコットランドのセント・ミレン、スイスのSCクリーンスなどを経て、昨夏にセリエDに所属