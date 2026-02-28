2026W杯出場を決めているベルギー代表では、今もレアル・マドリードGKティボー・クルトワが絶対の守護神だ。代表を離れていた時期もあったが、昨年に復帰。今夏のW杯でもベルギーのゴールを守ると予想される。しかし、後継者もしっかりと育っている。マンチェスター・ユナイテッドで着実に経験を積む23歳のGKセネ・ラメンズだ。クルトワがいる間は1番手になれないかもしれないが、昨年11月のW杯欧州予選のリヒテンシュタイン戦で代