巨大なシールドマシンが完成JR東海は2026年2月27日、リニア中央新幹線「神奈川県駅（仮称）」の工事現場で、組立を完了したシールドマシンを報道公開しました。【画像】デカい！これが完成したシールドマシンです橋本駅は、JR横浜線とJR相模線、京王相模原線が乗り入れる神奈川県北部の交通結節点で、今後はリニア中央新幹線も加わり、さらに重要度が増す見込みです。品川駅から橋本までの所要時間は10分程度と見込まれていま