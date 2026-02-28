百年構想リーグ地域リーグ第4節 町田 2 (1-0) 1 千葉19:03キックオフ町田GIONスタジアム 入場者数 8,015人試合データリンクはこちらお互いに不安定な戦いぶりだったが、圧倒的な個人の力を生かした町田が逃げ切った。5分、ゴール前のこぼれ球を、体を使ってうまくスペースを作り納めた相馬勇紀が蹴り込んで町田が先制する。さらに59分、これもゴール前のこぼれ球に一瞬早く反応したエリキがゴールに突き刺した。ところが64分、ペ