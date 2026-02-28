▼茨城県（水戸地方気象台・２８日５時）【北部】くもり後時々晴れ【南部】くもり後時々晴れ▼栃木県（宇都宮地方気象台・２８日５時）【南部】くもり後晴れ【北部】くもり▼群馬県（前橋地方気象台・２８日５時）【南部】くもり後晴れ【北部】くもり▼埼玉県（熊谷地方気象台・２８日５時）【北部】くもり後晴れ【南部】くもり後晴れ【秩父地方】くもり後晴れ▼千葉県（銚子地方気象台・２８日５時）【北西部】くもり後時々晴れ【