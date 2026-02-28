ソフトバンクグループがアメリカの「OpenAI」に4兆7000億円追加出資します。ソフトバンクグループは生成AI「チャットGPT」を手がけるアメリカの「OpenAI」に対し、300億ドル＝日本円で約4兆7000億円追加出資すると発表しました。ソフトバンクグループはAI分野への投資を加速させていて、出資額は累計で646億ドルになります。孫正義会長兼社長は、「OpenAIは最高水準の技術と圧倒的なユーザー基盤を持ち、成長を確信している」とコ