◇柔道グランドスラム・タシケント大会第1日（2026年2月27日ウズベキスタン・タシケント）柔道グランドスラム（GS）タシケント大会が開幕し、1日目は男女計5階級が行われた。日本勢は出場した計7人全員が3位以内に入賞。男子66キロ級の阿部一二三（28＝パーク24）と女子52キロ級の藤城心（24＝三井住友海上）は優勝を果たした。昨年GS東京3位の藤城は、初戦（2回戦）はオーストラリアの選手に鮮やかな巴投げを決めて一本